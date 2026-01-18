Haberler

Katar, Suriye'de açıklanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Katar, Suriye'de imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Açıklamada, bu anlaşmanın Suriye'de güvenlik ve istikrarı artıracağı vurgulandı.

Katar, Suriye'de açıklanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın sivil barışın güçlendirilmesi, güvenlik ve istikrarın artırılması ile kurumlara ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin inşası açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'de kalıcı istikrar ve refahın, silahların devletin münhasır kontrolünde, Suriye halkının tüm kesimlerini temsil eden tek bir ulusal ordu çatısı altında toplanmasının ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasını sağlayacağı ifade edildi.

Katar'ın, Suriye'nin egemenliği ve birliğine olan tam desteğinin yinelendiği açıklamada, Suriye halkının özgürlük, kalkınma ve refah yönündeki meşru beklentilerine de destek vurgusu yapıldı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
