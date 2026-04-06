Katar İsrailli Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Müslümanların duygularını provoke ettiğini vurguladı.

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert ifadelerle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskının İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirildiği belirtilerek, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali ve dünya genelindeki Müslümanların duygularını provoke eden bir adım olduğu vurgulandı.

Katar'ın Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimi kesin bir dille reddettiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunularak, Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumlulukların yerine getirilmesinin gerektiği kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

-Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almış, ancak Mescid-i Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
