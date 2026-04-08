Haberler

Katar, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek sert bir dille kınadı ve uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Katar, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın geniş kesimlerini hedef alan hava saldırıları tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

Söz konusu saldırıların Lübnan'ın egemenliğine yönelik ağır bir saldırı olduğu ve İsrail'in bu tutumunun hem uluslararası insancıl hukuk kurallarını hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırılarını ve katliamlarını durdurması, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı duyması için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Saldırıların kınandığı açıklamada ayrıca, Katar'ın Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için attığı adımlarda kardeş Lübnan halkı ve devletiyle tam dayanışma içinde olduğu; Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğinin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler