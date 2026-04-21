Katar: Hürmüz krizi devam ederse bu bölgesel boyuttan çıkarak küresel bir hal alır

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinden sonuç alınmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının bölgesel krizi küresel bir krize dönüştürebileceğini belirtti. Ensari, tüm taraflarla iletişimde olduklarını ve müzakereleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının risklerine işaret eden Ensari, Katar'ın başta ABD olmak üzere tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu ve İslamabad'da yürütülen ABD-İran müzakerelerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Katar'ın söz konusu müzakerelerde arabulucu olmadığını vurgulayan Ensari, buna karşın Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ve taraflardan gelecek geri dönüşleri beklediklerini söyledi.

Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması krizi bölgesel olmaktan çıkararak küresel bir krize dönüştürür. Bu krizin çözümü yalnızca bir ülkenin değil, tüm ülkelerin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

Ülkesinin Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini yineleyen Katarlı Sözcü Ensari, İsrail'in ihlallerini kınadı ve ateşkes şartlarına tam uyulması çağrısı yaptı.

Washington'da yürütülen ateşkes çabalarının önemine değinen Ensari, bölgedeki saldırıların ekonomik etkilerine dikkati çekerek, çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesinin ehemmiyetini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
