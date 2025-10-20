Haberler

Katar'dan Gazze'ye 60 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Katar, Gazze Şeridi'ne gıda, hijyen paketleri, barınma kitleri ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan 60 tır yardım gönderdi. Yardımların Mısır üzerinden Gazze'ye ulaşması planlanıyor.

Katar'ın Gazze Şeridi'ne gıda, hijyen paketleri, barınma kitleri, un ve bebek mamasından oluşan 60 tır insani yardım gönderdiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Al Misnad'ın da katıldığı organizasyonla insani yardım yüklü 60 tırın Mısır'ın başkenti Kahire'den Ariş kentine doğru yola çıktığı belirtildi.

Yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yapmasının planlandığı kaydedildi.

Gazze'ye gönderilen yardımlar arasında 25 bin 500 gıda paketi, 1.800 hijyen seti, 1.000 barınma kiti, 400 ton un ve 7.400 kutu bebek maması bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Bakan Al Misnad'ın bölgedeki gıda ve insani yardım malzemelerini içeren Katar yardım deposunu da ziyaret ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
