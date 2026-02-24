Katar'dan BM İnsan Hakları Konseyi'nde Gazze için sürdürülebilir insani yardım çağrısı

Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına tam uyulması ve insani yardımların engellenmeden sürdürülebilir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali el-Misned, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği 61. oturumunda konuştu.

Misned, konuşmasında, yaklaşık 20 yıl önce kurulan İnsan Hakları Konseyi'nin, özgürlük, adalet, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı çok taraflı ortak çalışmalar yoluyla insan haklarının güçlendirilmesi ve korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlıların, ilaç, gıda, eğitim ve barış içinde yaşayabilecekleri güvenli bir ortam da dahil olmak üzere acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Bakan Misned, ateşkes anlaşmasına tam uyulması, tüm maddelerinin uygulanması, insani yardımların engellenmeden ulaştırılması ve tüm sınır kapılarının sürdürülebilir şekilde açılması çağrısında bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in, Gazze'ye ulaştırılması kararlaştırılan gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma ihtiyaçlarının girişine izin vermediği belirtiliyor. Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, bunların 1,5 milyonunu yerinden edilenler oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu anlaşmayı her gün ihlal ediyor ve bunun sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 615 Filistinli hayatını kaybederken, 1658 kişi de yaralandı.