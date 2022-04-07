Katar'da ramazan ayı dolayısıyla bazı mahkumlar için af kararı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ramazan ayı vesilesiyle bazı mahkumlar için af kararı çıkardı.

Katar Emirlik Divanından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Şeyh Temim'in ramazan ayı vesilesiyle bazı mahkumlar için af kararı aldığı belirtilen açıklamada, affedilen mahkumların sayısı ve suçlarına ilişkin bilgi verilmedi.