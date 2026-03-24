İran saldırılarının durmasının ardından Katar'da yüz yüze çalışmaya yeniden başlandı

Katar, İran saldırılarının durmasının ardından kamu kurumlarında uzaktan çalışmayı sona erdirerek yüz yüze çalışmaya yeniden başladı. Dışişleri Bakanlığı, güvenlik değerlendirmesi sonrası bu kararı aldıklarını belirtti.

Katar'da, son günlerde İran saldırılarının durmasının ardından yaklaşık 3 hafta süren uzaktan çalışma uygulaması sona erdirilerek kamu kurumlarında yüz yüze çalışmaya yeniden başlandığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, güvenlik değerlendirmesi sonrasında yüz yüze çalışmaya dönüş kararı alındığını belirterek, "Hayatın süresiz şekilde durdurulması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Katar'a yönelik herhangi bir saldırı meydana gelmediğini kaydeden Ensari, ülkenin olası gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ve acil durum planlarının bulunduğunu vurguladı.

Katar Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, dün yaptığı açıklamada, 24 Mart 2026 itibarıyla tüm kamu kurumlarında çalışma düzeninin normale döneceğini bildirmişti.

Katar Bakanlar Kurulu, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın buna karşılık olarak İsrail ile bölgedeki "ABD üsleri ve çıkarlarını" hedef aldığını açıklamasının ardından tüm kamu kurumlarında uzaktan çalışma sistemine geçilmesini kararlaştırmıştı.

Kurul, 8 Mart'ta uzaktan çalışma uygulamasının kurum başına toplam çalışan sayısının yüzde 70'ini aşmayacak şekilde sürdürülmesine karar vermiş, önceliği annelere ve belirli gruplara vermişti.

Katar'dan, bu sabah itibarıyla İran saldırılarına ilişkin güncel bilanço açıklanmazken, AA muhabirinin Katar Savunma Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre en az 206 füze, 87 insansız hava aracı ve 2 savaş uçağı etkisiz hale getirildi.

İran'ın son saldırısında ise 19 Mart'ta, enerji sektörü açısından stratejik öneme sahip Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin hedef alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir