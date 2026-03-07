Haberler

Katar'da Savaşın Başlamasının Ardından Kalkan İlk Uçak Londra'ya Hareket Etti

Güncelleme:
Katar, gerilim ve saldırıların başlamasının ardından Doha'dan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi. Qatar Airways, ayrıca tahliye uçuşları düzenleyeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Katar ile İran-İsrail-ABD hattında gerilim ve saldırıların başlamasından yaklaşık bir hafta sonra, Katar'ın başkenti Doha'dan ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. Uçuş takip sitelerine göre Qatar Airways'e ait Londra seferi sabah saatlerinde Doha'dan kalktı.

Qatar Airways, bugün ayrıca Paris, Madrid, Roma ve Frankfurt'a tahliye uçuşları düzenleyeceğini duyurdu. Havayolu şirketi, uçuşlarda önceliğin yaşlı yolculara, ailelere ve "acil tıbbi ya da insani seyahat ihtiyacı bulunanlara" verileceğini açıkladı.

Katar, saldırıların başlamasından bu yana ilk kez sınırlı uçuşların yeniden başlatıldığını duyurmuştu. Ülkenin sivil havacılık otoritesi, hava sahasının yalnızca tahliye ve zorunlu kargo uçuşlarına izin verecek şekilde kısmen yeniden açılacağını bildirdi.

Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı da gelecek günlerde yapılacak ek uçuşların güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelere bağlı olacağını belirtti.

Katar yetkilileri hafta başında İran'a atfedilen bir saldırı girişiminin askeri sistemler tarafından engellendiğini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı, cuma günü dokuz insansız hava aracının düşürüldüğünü, bunlardan birinin ise yerleşim olmayan bir bölgeye düştüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

