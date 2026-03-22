Katar'da eğitim helikopteri düştü: 3'ü Türk, 7 şehit

Katar'da eğitim helikopteri düştü: 3'ü Türk, 7 şehit
Güncelleme:
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDIMilli Savunma Bakanlığı, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan personelin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan personelin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor