Haberler

Katar'da düşen helikopterde şehit sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde bulunan ve şehit olan son kişinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına dair gelişmelere yer verdi.

Açıklamada personel taşımaya tahsis edilen ve ülkenin kara sularına düşen helikopterin mürettebatı ve yolcuları için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu kaptan pilot Said Nasır Sımeyh'in de şehit olduğunun teyit edildiği belirtildi.

Çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şehitlerin aileleri ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi