Katar'da düşen askeri helikopterdeki 6 kişinin öldüğü açıklandı
Katar İçişleri Bakanlığı, bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, içerisinde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Son kayıp kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi.
Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.