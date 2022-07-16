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Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
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Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Büyükelçilik çalışanları ve Katar'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Göksu, programda yaptığı konuşmada, 6 yıl önce bugün başarısız bir darbe girişiminin yaşandığını, darbe girişiminin yalnızca birkaç saat sürdüğünü, kısa zamanda devlet kurumlarının kurtarıldığını ve darbecilerin bertaraf edildiğini belirtti.

Türk halkının, bedenleriyle darbeye karşı duran şehitleri onurla andığını ifade eden Göksu, Türkiye'nin darbe girişiminden sonra daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

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