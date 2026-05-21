Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek iki ülke arasındaki işbirliği, bölgesel gelişmeler ve ABD-İran ateşkes çabalarını ele aldı. Al Sani, krize barışçıl çözüm ve diyalog vurgusu yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alınırken, bölgedeki son gelişmeler de değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasındaki ateşkes çabalarının yanı sıra bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, tüm tarafların arabuluculuk girişimlerine olumlu yanıt vermesi gerektiğini belirterek, krize barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Al Sani, sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasının önüne geçeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
