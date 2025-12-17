Haberler

Katar: Arabulucular, Gazze'de ateşkes anlaşmasının 2'nci aşamasına geçmeyi görüşmek üzere cuma günü toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması üzerine 19 Aralık'ta arabulucularla toplantı yapacaklarını duyurdu. Al Sani, toplantının hazırlıklarının sürdüğünü ve Gazze'de istikrar sağlayacak bir komitenin kurulmasının önemini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, arabulucuların Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş planını belirlemek üzere 19 Aralık Cuma günü bir araya geleceklerini duyurdu.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Washington ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Al Sani, Washington'da Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmek için çabaları artırmanın önemini görüştüğünü söyledi.

ABD ve tüm arabulucular ile cuma günü tüm arabulucuların katılımıyla yapılacak toplantı için hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Al Sani, toplantının nerede yapılacağına dair bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bir komitenin mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, mevcut durumun anlaşmayı her geçen gün tehlikeye attığı konusunda uyardı.

Al Sani, Katar'ın, Gazze Şeridi'nde istikrar gücünün var olmasını desteklediğini ve bu gücün, tarafları birbirinden ayırmak ve anlaşmayı korumak amacıyla görev yapması ve hiçbir tarafı diğerine karşı korumaması veya tehdit etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
title