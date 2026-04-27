Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Genelkurmay'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al Mannai'nin resmi davetlisi olarak gittiği Katar'da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Bayraktaroğlu'nun, Al Sani tarafından kabul edildiği kaydedildi.