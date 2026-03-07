Haberler

Katar, hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını engellediğini duyurdu

Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu. Ülkede güvenlik seviyesi yükseltildi ve vatandaşlardan evde kalmaları istendi.

DOHA (AA) — Katar Savunma Bakanlığı, Katar'ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik gerçekleştirilen füze saldırısının tespit edilerek engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin hava sahasını ve güvenliğini korumak için yüksek hazırlık seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin detaylara yer verilmeyen açıklamada, güvenlik ve savunma birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Açıklama öncesi Katar'ın başkenti Doha'da siren sesleri duyulurken, ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderilmişti.

Yetkililer tarafından gönderilen bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
