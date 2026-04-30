Katalonya Özerk Parlamentosu, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i kınadı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın özerk yönetim parlamentosu, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i kınadı.

Katalonya Parlamentosunda muhalefette olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Comuns ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinin girişimine destek veren iktidardaki Katalonya Sosyalist Parti (PSC), İsrail'i kınayan bir bildirinin parlamentoda okunmasını sağladı.

Katalonya Parlamentosu, Gazze'ye yaşamsal insani yardım malzemeleri götürmek ve ablukayı kırmak için yolda olan Küresel Sumud Filosu'ndan bir grup tekneye uluslararası sularda saldıran İsrail'in, uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail ordusunun "uluslararası sularda ele geçirilen teknelerde bulunan en az 175 aktivisti gözaltına almasının yasa dışı ve hiçbir gerekçesi olmadığı" belirtilen bildiride, "Katalan Parlamentosu, İsrail hükümetinin eylemlerini kınıyor ve Katalan Özerk Hükümeti'ni, İspanya hükümetini ve Avrupa Birliği'ni (AB) gözaltına alınanların serbest bırakılmasını garanti etmek için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Salvador İlla da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ele geçirilen ve içinde birkaç Katalan'ın bulunduğu filonun durumunu yakından takip ediyoruz. Tüm insanların güvenliğini sağlamak için ilgili yetkililerle temas halindeyiz. İsrail'in uluslararası sularda müdahalesini kınıyorum çünkü bu uluslararası hukuka aykırıdır ve bu nedenle kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

ERC, Comuns ve CUP'un İsrail'e tepki için Katalonya Parlamentosundaki bugünkü oturumlarının yarıda kesilmesi talebi ise PSC'nin "çekimser" oyu dolayısıyla kabul edilmedi.

Bu arada filonun 12 Nisan'daki ana hareket noktasının Barselona olmasının etkisiyle, bu akşam kent merkezinde Küresel Sumud Filosu'na destek ve İsrail'i kınama gösterisi yapılacağı duyuruldu.

İsrail'in gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu üyeleri arasında 30 kadar İspanyol vatandaşının olduğu biliniyor.

Katalonya'daki sol partiler gibi İspanya'da muhalefetteki Podemos partisi de İsrail'i kınayıp, İspanya hükümetinden girişimde bulunmasını talep ediyor.

İspanya hükümeti sessiz

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki Gazze'ye doğru ilk yolculuğunda İsrail'in müdahalesine karşı hızlı ve sert karşılık veren İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin, dün geceki saldırının ardından İsrail'e karşı şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmaması dikkati çekti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.