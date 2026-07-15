İstiklal Yolu takımı elektrikli araç "Atabey Gazi" ile TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, "Atabey Gazi" adını verdikleri araçla TEKNOFEST yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde öğrenim gören 20 öğrenci, kurdukları takıma Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu'dan cepheye silah taşınan güzergahtan esinlenerek "İstiklal Yolu", yaklaşık 6 ayda geliştirdikleri elektrikli araca ise Kastamonu'yu fetheden Selçuklu komutanı Atabey Gazi'nin adını verdi.

Motor ve batarya aksamı dışında tamamı "İstiklal Yolu" takımı tarafından üretilen 2 kişilik aracın test sürüşleri devam ediyor. Takım, Şanlıurfa TEKNOFEST öncesinde, ağustos ayında Kocaeli'de gerçekleştirilecek "Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları" kategorisindeki ön elemeye katılacak.

Takım üyelerinden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Kadir Samet Şahin, AA muhabirine, sadece bir araç tasarlamadıklarını, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi yolunda yürüdüklerini belirtti.

Şahin, aracı yaparken kendilerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Güran Ünal ve Doç. Dr. Yücel Çetinceviz'in danışmanlık yaptığını vurgulayarak, "Aracımız, bataryası ve motoru haricinde tamamen Kastamonu Üniversitesinin atölyesinde tasarlandı. Yerli imkanlarla yapılan bir araç." diye konuştu.

Katılacakları TEKNOFEST yarışmasında kendilerinden hız ve güç istendiğine işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Aracımızda aerodinamik ve hafifliğe önem verdik. Tamamen karbon fiber yapıdan oluşmakta, bu da hafifliği sağlamakta. Hafiflik nedeniyle dönüşlerde sorun yaşanmaması için aracımızda diferansiyel sistemi kullandık. Bu sistem de burada tasarlandı. Yaptığımız testlerde 20 saniyede 80 kilometre hıza ulaştığını gördük. Aracımız 85-90 kilometre menzile sahip. Hafif olduğu için bu menzili biraz daha artırabiliriz."

"TEKNOFEST tarzı çalışmalar, teorik bilgiyi pratikte kullanma imkanı sağlıyor"

Takım üyelerinden Makine Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Samet Ali Aybastı ise aracın mekanik kısmında çalışma yaptığını söyledi.

Elde ettikleri sonuçlardan memnun olduklarını vurgulayan Aybastı, "TEKNOFEST tarzı çalışmalar, teorik bilgiyi pratikte kullanma imkanı sağlıyor, mesleki olarak da tecrübe kazanıyoruz. Otomobil sektöründe en son teknoloji olarak elektrikli araçlar olduğu için biz de elektrikli araç tasarlamak istedik. Takımımızın ismini İstiklal Yolu, aracımızın ismini ise Atabey Gazi yaparak köklerimize bağlı kalmayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.