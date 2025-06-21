Kastamonulu Çiftin Nikahı Ilıca Şelalesi'nde Kıyıldı

Kastamonulu Çiftin Nikahı Ilıca Şelalesi'nde Kıyıldı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni evlenen çift, nikahlarını Ilıca Şelalesi'nin muazzam doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirdi. Nikahı Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı kıydı.

Kastamonulu çiftin nikahı Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde kıyıldı.

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pınarbaşılı esnaf Bayram Çelebi ve öğretmen Hatice Keskin çifti, nikahlarını Ilıca Şelalesi'nin karşısında bulunan ahşap platformda kıydırdı.

Nikahı kıyan Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, çifte mutluluklar dileyerek şunları kaydetti:

"Genç girişimcilerimizden Bayram Çelebi kardeşim ile değerli öğretmenlerimizden

Hatice Keskin kardeşimizin nikahlarını, Türkiye'nin dünyaya armağanı Pınarbaşı'mızın cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde kıydık. Bugün onlar için en mutlu gün. Bu mutlu günü özel kılan, ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde nikahlarını kıymaları."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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