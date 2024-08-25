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Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim Projesi Sergisi Açıldı

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Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı. Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi sponsorluğunda Uluslararası Resim Çalıştayı düzenlendi.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi sponsorluğunda Uluslararası Resim Çalıştayı düzenlendi.

Çeşitli ülkelerden gelen ressamlar, bir hafta süren çalıştay kapsamında önce kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip inceledi, ardından gördüklerini tuvale aktardı.

Sanatçıların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi, Kurşunlu Han'da düzenlenen törenle açıldı.

Çalıştayın küratörü Aynur Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel bir çalıştay süreci geçirdiklerini söyledi.

Projeye 2014 yılında başladıklarını belirten Kaplan, "Bugün bu projenin 15'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok özel, çok güzel bir kent Kastamonu. Kültürü, mimarisi, insanları ile bütün katılımcıları etkiledi. Bu kentin tanıtımı açısından çok özel bir çalışma oldu." dedi.

Kaplan, projeye ilişkin, "Sanatı halkın ayağına indirelim, halkla iç içe olalım dedik. Vatandaşların gelip sanatçılarla tanışmalarını, onlara sorular sormalarını istedik. Bu kapsamda çalıştaylar yaptık. Bugün de sergimizi açıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra ressamlara katılım belgesi verildi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

Buradaki resimler, daha sonra da farklı yerlerde sergilenmeye devam edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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