Kastamonu ve Tokat'ta 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kastamonu ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu'da 152, Tokat'ta ise 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 177 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Seydiler ve Abana'da birer, Doğanyurt ve Ağlı'da dörder, Azdavay'da 33, Bozkurt'ta 16, Cide'de 36, Çatalzeytin'de 2, Daday'da 6, Devrekani'de 8, İnebolu'da 20, Küre'de 10 ve Şenpazar'da 11 olmak üzere 152 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise 25 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
