Kastamonu Valisi Dallı, TEKNOFEST İkincilerini Kabul Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST KKTC kapsamındaki Robolig Mavi Vatan Yarışması'nda ikinci olan öğrencileri makamında kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında yapılan Robolig Mavi Vatan Yarışması'nda, Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu Robot Takımı öğrencileri Emir Demir ve İbrahim Eren Aydın ile danışman öğretmenleri İsmail Mercan'ın çalışması ikinci oldu.

Söz konusu TEKNOFEST ekibiyle makamında bir araya gelen Dallı, öğrencileri ve danışman öğretmenlerini kutladı.

Dallı, çeşitli hediyeler verdiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.