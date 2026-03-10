Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine başarı belgesi verildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerini makamında kabul etti.

Dallı, ziyarette, tarımsal üretimin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin daha güçlü yapıya kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değindi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarına dikkati çeken Dallı, İl Müdürü Ahmet Kılıç, Müdür Yardımcıları Özcan Gazioğlu ve Satı Sezer ile şube müdürlerine başarı belgelerini verdi.

Dallı, özveri ve gayretlerinden dolayı Kılıç ve beraberindekileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.