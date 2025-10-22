Kastamonu Valisi Dallı, 'Okulum Kastamonu Projesi' Kapsamında Öğrencileri Ağırladı
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Azdavay Çok Programlı Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, 'Okulum Kastamonu Projesi' hakkında bilgi verdi ve öğrencileri şehrin tarihiyle tanıştırdı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Okulum Kastamonu Projesi" kapsamında öğrencileri kabul etti.
İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda Azdavay Çok Programlı Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Dallı, Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kastamonu'nun öğrencilere tanıtılmasında hayata geçirilen projeyi önemsediklerini belirtti.
Dallı, şehrin ziyaretçilerine tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuk sunduğunu anlatarak, öğrencilere yapacakları geziyi iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.
Günün anısına öğrencilere hediye veren Dallı, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul idarecileri ve öğretmenler yer aldı.