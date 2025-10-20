Haberler

Kastamonu Valisi Dallı, Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Kastamonu Valisi Dallı, Muhtarlar Günü'nü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında kabul ederek, muhtarlık kurumunun önemine değindi ve muhtarlara teşekkür etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, muhtarların yer aldığı heyetle bir araya geldi.

Dallı, Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil, Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ve muhtarlardan oluşan heyeti makamında kabul etti.

Muhtarlık kurumunun yerel yönetimin en temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Dallı, "Yaz kış, gece gündüz demeden vatandaşına hizmet ulaştırmanın gayretinde olan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Muhtarlar da Dallı'ya yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.