Haberler

Vali Dallı, Yaşayan İnsan Hazinesi Usta Kızılkaya'yı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 78 yaşındaki ahşap baskı ve yazmacılık ustası Cemil Kızılkaya'yı evinde ziyaret etti. Ustanın yarım asrı aşan sanatını ve doğal boyalarla ürettiği eserlerini dinleyen Vali, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ahşap baskı ve yazmacılık ustası Cemil Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Kentin geleneksel el sanatlarının ustalarından biri olan 78 yaşındaki Kızılkaya'yı evinde ziyaret eden Dallı, Kızılkaya'dan 1971 yılından bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'ndeki 102 isimden biri olan Kızılkaya ile sohbet eden Dallı, Kızılkaya'nın sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gösterdiği gayretin önemine işaret etti.

Sanatında yarım asrı aşan Kızılkaya'ya katkıları için teşekkür eden Dallı, kendisine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

Kızılkaya da Dallı'nın ziyaretinden mutlu olduğunu ifade etti.

Çalışmalarında kendi hazırladığı ahşap kalıpları kullandığını anlatan Kızılkaya, ceviz kabuğu, ıhlamur ve şeftali yaprağı gibi malzemelerden oluşan doğal boyalarla pamuklu kumaşlara işlenmiş özgün eserler ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası

Türk babayı polisler çocuklarının gözü önünde katletti