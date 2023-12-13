Kastamonu Valisi Dallı, Bozkurt'ta incelemede bulundu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Hasan Erdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık'tan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi alan Dallı, daha sonra ilçedeki esnafla ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Dallı, kurum ziyaretlerinin ardından şehit ailesi Mustafa Turhan'ı evinde ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Dallı'ya ziyaretlerinde Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Genel Sekreter Nida Sinsi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.