Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Valisi Dallı, Bozkurt'ta incelemede bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Hasan Erdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık'tan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi alan Dallı, daha sonra ilçedeki esnafla ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Dallı, kurum ziyaretlerinin ardından şehit ailesi Mustafa Turhan'ı evinde ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Dallı'ya ziyaretlerinde Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Genel Sekreter Nida Sinsi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Valiliği Muammer Yanık Bozkurt Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title