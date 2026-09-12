Kastamonu Valiliğinden orman yangınlarına karşı hassasiyet uyarısı

Kastamonu Valiliği, bölgede hava koşullarının orman yangınları açısından riskli olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının 35 derece, nem oranının yüzde 15 civarında olacağı, rüzgarın 15 ila 20 kilometre hızla eseceğine dikkati çekildi.

Bu durumun orman yangınları açısından risk taşıdığına işaret edilen açıklamada, "Bu kritik süreçte vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmalarını, tarımsal faaliyetlerde gerekli tedbirlerin alınmasını, herhangi bir duman veya yangının fark edilmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesini önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu ve kurallara hassasiyetle uyulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA