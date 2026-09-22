Haberler

Kastamonu Valiliği kuzeyde kuvvetli sağanak için 23 Eylül gecesi uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, Meteoroloji'ye göre 23 Eylül Çarşamba gecesi kuzey kesimlerde yerel ve kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlar 24 Eylül Perşembe sabahı etkisini yitirecek; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre 23 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde kuzey kesimlerde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların 24 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

"Bize yalan söylediler" diyerek Salah isyanı çıkardılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

Pazar yeri bir anda savaş alanına döndü! Büyük patlama kamerada
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

İki oğlunun cenaze namazını kıldırıp elleriyle toprağa verdi

FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Enver Altaylı ifade için adliyede

İfade sırası FETÖ hükümlüsünde!
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak