Kastamonu Valiliği kuzeyde kuvvetli sağanak için 23 Eylül gecesi uyardı

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Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre 23 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde kuzey kesimlerde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların 24 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA