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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf şartıyla 100 kuş yuvasını ağaçlara astı

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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, '1001 Hayır Şartı' kapsamında vakfın hayır şartı gereği kış öncesi hazırlattığı 100 kuş yuvasını kent merkezindeki ağaçlara astı. Bölge Müdürü Halil Alper, yuvaların kuşlar için sıcak ve güvenli barınak olacağını söyledi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kent merkezindeki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları kapsamında Matbah-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda yaklaşan kış mevsimi öncesi kuş yuvaları hazırlattı.

Kent merkezindeki yeşil alanları ziyaret eden bölge müdürlüğü çalışanları, 100 yuvayı ağaçlara astı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, bir kuşun yuvasını dahi hayır vesilesi kabul eden bir medeniyetin mirasçıları olduklarını belirtti.

Çok anlamlı bir vakıf mirasını yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alper, "1730 yılında İstanbul Adalar'da kurulan Matba-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın, diğer adıyla güvercin kulesi ve güvercinlik yaptıran vakfın hayır şartı doğrultusunda hazırladığımız kuş yuvalarını ağaçlara yerleştiriyoruz. Bu çalışma aslında bizlere ecdadımızın vakıf anlayışının ne kadar geniş ve ne kadar ince düşünülmüş olduğunu gösteriyor. Çünkü ecdadımız vakıf kurarken yalnızca insanların ihtiyaçlarını düşünmemiş, kuşların ve diğer canlıların da barınma ihtiyacını gözetmiş." dedi.

Ağaçlara asılan her yuvanın kuşlar için sıcak ve güvenli bir yuva olacağını vurgulayan Alper, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kadim vakıf medeniyetinin bize bıraktığı hayır şartlarını günümüzde yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Bu yuvalar yüzyıllar önce ortaya konulan merhametin, iyiliğin ve ince düşüncenin bugün hala yaşadığının bir göstergesi. Ecdadımızın canlılara olan merhametini, doğaya ve hayata verdiği değeri bugün bizler de aynı anlayışla sürdürmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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