Kastamonu'da havacılık yüksekokulu öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. 'Minik Kalpler Büyük Dokunuşlar' ve 'Bir Işık da Sen Yak' projeleri kapsamında çocuklara havacılığı anlattılar ve çeşitli etkinlikler düzenlediler.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur tarafından Havacılık Yönetimi Bölümünde yürütülen sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Alıcı ile öğrenciler Hüseyin Şen ve Alper Ertuğrul Bakan'ın ekip liderliğinde "Minik Kalpler Büyük Dokunuşlar" ve "Bir Işık da Sen Yak" adlı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirildi.

Projeler kapsamında Çatalzeytin'e bağlı Paşalı köyündeki ilkokulu ziyaret eden üniversiteliler, hazırladıkları hediyelerle öğrencileri sevindirdi.

Havacılık hakkında bilgilendirme yapan öğrenciler, fiziksel ve sosyal gelişimi destekleyen etkinliklerle çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Öğrenciler, uçak simülasyonuyla havacılık deneyimi de yaşama imkanı buldu.

Abana ilçesindeki Atatürk İlkokulunu ziyaret eden öğrencilerle de etkinlikler gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirten Kanbur, "Öğrencilerimiz, yüksekokulumuzun yıllardır süregelen çalışmaları kapsamında ziyaret ettikleri okullarda hem çocuklarımıza havacılığı anlattı hem de onlarla keyifli zamanlar geçirdi. Gayretlerinden dolayı öğrencilerimize ve ev sahiplikleri için okul yöneticilerimizle bizlerle yakından ilgilenen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kanbur, Kastamonu genelinde havacılık bilincini erken yaşta çocuklara aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
ABD'den İran'a tehdit dolu mesaj: Anlaşma yoksa operasyon var

Müzakere konuşulurken ABD'den İran'a tehdit dolu mesaj
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
ABD'den İran'a tehdit dolu mesaj: Anlaşma yoksa operasyon var

Müzakere konuşulurken ABD'den İran'a tehdit dolu mesaj
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Diyarbakır'da inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü