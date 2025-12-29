Üniversite öğrencileri YEDAM danışanları için yemek yaptı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Atölyesi'nde danışanlar için yemek yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı" kapsamında yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin'in yaptığı "Toplumsal Duyarlılıkta Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında YEDAM Gastronomi Mutfağı'na gelen öğrenciler, daha sonra danışanlara ikram edilmek üzere yemek hazırladı.

Doç. Dr. Tekin, AA muhabirine, projeye, gönüllülük çalışması dersi alan üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiğini söyledi.

"Toplumsal Duyarlılıkta Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz Projesi"nin Kastamonu'daki gönüllülük faaliyetlerini aktif olarak yürütmelerini sağlayan bir proje olduğunu dile getiren Tekin, "Önce özel bireyler için 'sevgiyle el ele' yastıkları hazırlandı. Şimdi de Yeşilay Şubesindeki YEDAM Gastronomi atölyesinde danışanlar için yemek hazırlıyorlar. Bugünkü etkinlikte bu yemekleri yaparak danışanlara gönüllü bir hizmet sunmuş oldular." dedi.

Projenin gençler açısından önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Özellikle projenin gençlerin toplumdaki varlığını gösterebilmesi, gönüllüleri ve gönüllülük faaliyetlerini önceliklendiren bazı faaliyetleri kendi istekleriyle ve arzularıyla yapıyor olmaları aslında toplumdaki birlik duygusunu, beraberlik duygusunu geliştiren bir farkındalık da oluşturmuş oldu. Projenin yarattığı etkiyle birlikte, özellikle Kastamonu dışında da eğitim gören üniversite öğrencilerine bir farkındalık oluşturulacak boyuta geldiğini düşünüyorum. Bu konuda hem Gençlik ve Spor Bakanlığına projeye verdikleri destek için hem de bu projenin içerisinde yer alan AFAD İl Müdürlüğümüze, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Yeşilay çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Özge Özdemir ise öğrencilerle yemek yapmak için projeye dahil olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yaptığı böyle bir proje olduğunu duyunca ben de çok mutlu oldum ve ben de gelip öğrencilerimizle danışanlarımız için yemek yapmak istedim. Danışanlarımız için mercimek çorbası, bulgur pilavı, çiftlik kebabı, mevsim salata ve bal badem tatlısı hazırladık." ifadelerini kullandı.

Kastamonu YEDAM Uzman Psikoloğu Burçin Öztürk de bağımlılıkla mücadelenin, bireyin yalnızca bir alışkanlıktan uzaklaşması değil, aynı zamanda hayata yeniden bağlanma süreci olduğunu söyledi.

"Bağımlılıkla mücadele güçlü işbirlikleriyle mümkün"

Gastronomi atölyesi gibi uygulamalı çalışmaların bireylerin üretken yönlerini desteklediğini ve sosyal bağlarını güçlendirdiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele güçlü işbirlikleriyle mümkün. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi proje ortaklarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizin YEDAM Gastronomi Atölyesi'nde yemek yapacağını öğrenen danışanlarımız çok mutlu oldular. Bu tür projeler, terapi sürecindeki danışanlarımızın motivasyonu açısından çok kıymetli."

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4. sınıf öğrencisi Hakan Çimen ise projenin kendileri için büyük bir iç huzur sağladığını belirterek, "Hep birlikte sınıf arkadaşlarımla toplanarak burada bir yemek atölyesinde yemek yaptık. Gönüllülüğün tam anlamıyla nasıl bir şey olduğunu gerçekten gönüllü olarak anlamak gerekiyormuş. Gerçekten gönüllülüğü anladık. Üniversiteli gençler olarak kampüs dışındaki gençler için bir şey yapmak gerçekten bizi çok mutlu etti. İnşallah projelerin devamı gelirse katılım sağlamayı çok isteriz." dedi.