Kastamonu Üniversitesinde "9. Geleneksel PDR Günleri" etkinliği yapıldı

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Geleneksel PDR Günleri programında, üniversite yaşamının önemi ve 'denge' teması üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinlik, konferanslar ve atölye çalışmalarını içerecek şekilde üç gün sürecek.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Topluluğu tarafından "9. Geleneksel PDR Günleri" programı gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, fakülte binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite yaşamının yalnızca akademik bilgi edinilen bir süreç değil, aynı zamanda bireyin kendisini tanıdığı, sosyal yönlerini geliştirdiği ve geleceğine yön verdiği önemli bir yaşam deneyimi olduğunu söyledi.

PDR Günleri'nin üniversitenin kuruluşunun 20. yılında düzenlenmesinin ayrıca anlam taşıdığını belirten Kaçar, bilimsel ve sosyal etkinliklerin üniversitenin gelişen akademik kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bu yılın teması olan "denge" kavramına dikkati çeken Kaçar, "Denge her şeyi kusursuz sürdürebilmek değil, değişen yaşam koşulları içinde insanın kendisini koruyabilmesi, ihtiyaçlarının farkına varabilmesi ve hayatla sağlıklı ilişki kurabilmesidir." dedi.

PDR Topluluğu Başkanı Burak Buğra Aksoy ise bu yıl festival temasını "denge" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Yaşamda, eğitimde ve psikolojik iyi oluşta en önemli unsurlardan biri dengedir. Akademik ve sosyal yaşam arasında, duygular ve düşünceler arasında, bireysel gelişim ve toplumsal sorumluluk arasında kurulan sağlıklı denge hem bireyin hem de toplumun güçlenmesine katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Üç gün sürecek etkinlikte konferanslar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
