Kastamonu'da "Köklerden Geleceğe" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

Kastamonu'da 'Köklerden Geleceğe' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı
Kastamonu Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü ve Dünya Orman Haftası kapsamında düzenlenen 'Köklerden Geleceğe 20. Yıl Orman Ekosistemleri Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 35 öğrenciden 30 eserin jüri değerlendirmesine alındığı etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.

Kastamonu Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü ile 21-26 Mart Dünya Orman Haftası kapsamında "Köklerden Geleceğe 20. Yıl Orman Ekosistemleri Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Gür, Kastamonu Üniversitesi Teknokent Ilgaz Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, Orman Fakültesi olarak bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmanın hem öğrenciler hem de kendileri için oldukça değerli olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda da yarışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik de yarışmanın ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret değil, köklerinden gökyüzüne uzanan bir yaşam ağı olduğunu hatırlamayı amaçladığını anlattı.

Yarışmaya 35 öğrencinin katıldığını, başvuru şartlarını taşıyan 30 eserin jüri değerlendirmesine alındığını aktaran Çelik, öğrencilerin çalışmalarında orman ekosistem süreçlerini, doğal yenilenme döngülerini, iklim direncini ve insan-orman etkileşimini özgün bakış açılarıyla yansıttığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise öğrencileri kutladı.

Yarışmada birinci Yusuf Kara, ikinci ödülüne Elanur Tokyar, üçüncü ise Şeymanur Aktaş oldu. Mansiyon ödüllerine ise Beyza Öztürk, Zeynep Nur Yavuz ve Enes Özcan layık görüldü.

Törende ayrıca jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
