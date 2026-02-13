Haberler

Kastamonu'da akademisyenlerden oluşan koro konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Sanat Müziği konserinde, 26 korist ve 6 saz sanatçısı ile 17 eser seslendirdi. Koronun şefi Prof. Dr. Sıtkı Akarsu, koronun gelecekteki planları hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen konserde, 26 korist ve 6 saz sanatçısı sahne alırken, programda hicaz, kürdi, muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar makamlarından 17 eser seslendirildi.

Saz heyetinde Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, udda Giray Soğancı, kemanda Samet Çetiner, nefesli sazda Sefa Karamehmet, ritim sazlarda Sedat Uçan ve Emirhan Uzar, klavyede ise Onur Vergili sahne aldı.

Koro şefi Prof. Dr. Sıtkı Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu'nun 2018 yılında kurulduğunu belirten Akarsu, "Bugüne kadar üç halk müziği konseri verdik ve iki kez TRT Ankara Radyosu'na konuk olarak davet edildik. Koromuz 26 aktif üyesiyle çalışmalarına devam ediyor. Aslında üye sayımız 45-50 civarında fakat hocalarımızın yoğun akademik çalışmaları nedeniyle aktif katılım 26 kişiyle sınırlı." dedi.

Korunun ilerleyen dönemlerde üniversitelerde konser vermeyi planladığını anlatan Akarsu, "Ayrıca üniversitelerle ortak akademik konserler düzenleme planlarımız da var. Hocalarımız burada akademik çalışmalardan bir nebze uzaklaşıp nefes alacakları bir ortam buluyorlar. Kendileri de çok mutlu. Ayrıca üniversitelerin sanatsal ve kültürel etkinliklerine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen konsere Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın Şef Prof. Dr. Sıtkı Akarsu'ya çiçek takdim etmesi ve günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerilmiş! Çıkan sonuç vahim
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Bakan Gürlek: Benim kapım herkese, her siyasi partiye açık

Bakan Gürlek'ten 86 milyona mesaj: Adalete ihtiyacı olan kim varsa...