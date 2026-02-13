Kastamonu'da akademisyenlerden oluşan koro konser verdi

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen konserde, 26 korist ve 6 saz sanatçısı sahne alırken, programda hicaz, kürdi, muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar makamlarından 17 eser seslendirildi.

Saz heyetinde Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, udda Giray Soğancı, kemanda Samet Çetiner, nefesli sazda Sefa Karamehmet, ritim sazlarda Sedat Uçan ve Emirhan Uzar, klavyede ise Onur Vergili sahne aldı.

Koro şefi Prof. Dr. Sıtkı Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu'nun 2018 yılında kurulduğunu belirten Akarsu, "Bugüne kadar üç halk müziği konseri verdik ve iki kez TRT Ankara Radyosu'na konuk olarak davet edildik. Koromuz 26 aktif üyesiyle çalışmalarına devam ediyor. Aslında üye sayımız 45-50 civarında fakat hocalarımızın yoğun akademik çalışmaları nedeniyle aktif katılım 26 kişiyle sınırlı." dedi.

Korunun ilerleyen dönemlerde üniversitelerde konser vermeyi planladığını anlatan Akarsu, "Ayrıca üniversitelerle ortak akademik konserler düzenleme planlarımız da var. Hocalarımız burada akademik çalışmalardan bir nebze uzaklaşıp nefes alacakları bir ortam buluyorlar. Kendileri de çok mutlu. Ayrıca üniversitelerin sanatsal ve kültürel etkinliklerine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen konsere Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın Şef Prof. Dr. Sıtkı Akarsu'ya çiçek takdim etmesi ve günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.