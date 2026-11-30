Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsü ile refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

S.K. (63) idaresindeki 42 BD 155 plakalı otomobil, Yazıçam mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 BEY 66 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüje de çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan E.A.S. (8) ve G.K. (55) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA