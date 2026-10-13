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Kastamonu Taşköprü'de silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

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Kastamonu Taşköprü'de silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi, Akdeğirmen köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili ve İl Başkanı da katıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden İlhan Karasu, oğulları Sefa ve Ali ile İlhan Karasu'nun kardeşi Halit Karasu'nun cenazeleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akdeğirmen köyü İmamlar Mahallesi'ne getirildi.

Köy meydanında öğle namazının ardından 4 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Cenazeler daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve köy sakinleri katıldı.

Olay

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde dün, Ç.A. ve babası M.A. ile İlhan Karasu, oğulları Sefa, Ali ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan, Sefa, Ali ve Halit Karasu tabancayla vurularak hayatını kaybetmiş, Ç.A. ve M.A, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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