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Kastamonu Taşköprü'de silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ç.A., tabancayla 4 kişiye ateş açtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalanırken cenazeler savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde, İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. ile Ç.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü???????.

Çıkan silahlı kavgada Ç.A. tabancayla 4 kişiye ateş açtı.

Açılan ateşte İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Ç.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ve komando ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA
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