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Kastamonu Taşköprü'de şantiyede iki kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kornapa köyündeki şantiyede bir işçi, iki kamyonun arasına sıkıştı. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Kornapa köyündeki bir şantiyede işçi Ekrem Acar, iki kamyonun arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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