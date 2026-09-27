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Kastamonu Taşköprü'de orman işçisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti

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Kastamonu Taşköprü'de orman işçisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan 65 yaşındaki orman işçisi hayatını kaybetti. Akçakese köyünde arı sokması sonucu rahatsızlanan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cansız bedeni otopsi için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan orman işçisi Şükrü Sucu (65), hayatını kaybetti.

Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, dağda ağaç keserken arı sokması sonucu rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sucu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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