Kastamonu Taşköprü'de İtfaiye Haftası'nda öğrencilere itfaiye ekipmanı tanıtıldı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Taşköprü İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen program kapsamında öğrencilere itfaiye araçları ile yangınlara ve diğer acil durumlara müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman tarafından ekipmanların kullanım alanları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Etkinlik, öğrenciler ve itfaiye personelinin birlikte pasta kesmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ve Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Paramedik Programı öğrencileri katıldı.???????

Kaynak: AA