KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı

AA - Kadir Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Akgüney köyünde Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Gülsüm ve Kemal Taşdelen ile torunları Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Taşdelen ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title