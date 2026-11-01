Kastamonu Şenpazar'da sisle kaplanan ormanlar dronla havadan görüntülendi

Kastamonu Şenpazar'da sisle kaplanan ormanlar dronla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ilçe merkezi ve çevresindeki dağlar sisle kaplandı. Sis tabakası dronla havadan görüntülenirken sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ve ormanlık dağlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sisle kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe merkezi ile çevresindeki dağlar sisle kaplandı.
Sis tabakası dron ile havadan görüntülendi.
Sis bulutlarının arasında kalan yerleşim alanları ve ormanlarla kaplı dağlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA