Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Şenpazar'da sisle kaplanan ormanlar dronla havadan görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Şenpazar'da sisle kaplanan ormanlar dronla havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ilçe merkezi ve çevresindeki dağlar sisle kaplandı. Sis tabakası dronla havadan görüntülenirken sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ve ormanlık dağlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sisle kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe merkezi ile çevresindeki dağlar sisle kaplandı.

Sis tabakası dron ile havadan görüntülendi.

Sis bulutlarının arasında kalan yerleşim alanları ve ormanlarla kaplı dağlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından emekli zammı için net rakam verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi, 3 yaralı

Zincirleme kazada inanılmaz manzara! Kağıt gibi ezildi
Almanya'da pahalılık protestoları şiddete döndü! Frankfurt'ta silah dükkanı dahil çok sayıda dükkan yağmalandı

Protestolar yağmaya döndü! Silah dükkanının bile camları kırıldı
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Tepkiler sonrası beklenen oldu! Radikal kararlar çıkabilir
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü

İsyan ateşi bir ülkeye daha sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber