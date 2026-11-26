Kastamonu Şenpazar'da 3 katlı binanın çatı yangını ekiplerce söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Merkez Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletmesine bağlı arazöz ekipleri sevk edildi, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Merkez Mahallesi'nde M.A.'ya ait 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şenpazar Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA