Kastamonu Pınarbaşı'nda ceviz ağacına tırmanan sincap Hocalar köyünde fotoğraflandı

Kastamonu Pınarbaşı'nda ceviz ağacına tırmanan sincap Hocalar köyünde fotoğraflandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Hocalar köyü Ilgazlar Mahallesi'nde ceviz ağacına tırmanan sincap, cevizin kabuğunu çıkarıp ağzına aldıktan sonra ormanlık alana yöneldi. Sincabın bu anları fotoğraflandı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ceviz ağacına tırmanan sincabın beslenme telaşı fotoğraflandı.
Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı'na da sınırı bulunan Pınarbaşı ilçesi, kanyonları, mağaraları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkıyor.
İlçeye bağlı Hocalar köyünün Ilgazlar Mahallesi'nde ormanlık alandan yerleşim yerine inen sincap, ceviz ağacına tırmandı.
Ağaçtan aldığı cevizin kabuğunu çıkaran sincap, cevizi ağzına alarak yeniden ormanlık alana yöneldi ve gözden kayboldu.
Kaynak: AA