Kastamonu'nun ilçelerinde Büyük Önder Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan ve MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tosya Mithat Boyner Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Büyükyağcı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Tosya Cumhuriyet Savcısı Ali Faruk Avcı, Baro İlçe Temsilcisi Erdoğan Güven, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hanönü

Atatürk Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Toplantı Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, sinevizyon gösterileri yapıldı.

Öğrenciler arasında yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ekrem Oktay tarafından hediye verildi.

Düzenlenen programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İhsangazi

Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan ile Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve vatandaşlar katıldı.