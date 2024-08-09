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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sis etkili oldu

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sisin etkisiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücülerin takip mesafesini koruyarak seyrettiği Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda bir süre sonra sis etkisini kaybetti. Bazı vatandaşlar ise siste fotoğraf ve görüntü çekimi yaptı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sis etkili oldu.

Isırganlık mevkisinde sisin etkisiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücülerin takip mesafesini koruyarak seyrettiği Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda bir süre sonra sis etkisini kaybetti.

Bazı vatandaşlar ise siste fotoğraf ve görüntü çekimi yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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