Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sis etkili oldu.

Isırganlık mevkisinde sisin etkisiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücülerin takip mesafesini koruyarak seyrettiği Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda bir süre sonra sis etkisini kaybetti.

Bazı vatandaşlar ise siste fotoğraf ve görüntü çekimi yaptı.