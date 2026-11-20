Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. İl merkeziyle ulaşımı sağlayan yolun Kayalarbaşı-Ortasökü mevkilerinde ulaşım yavaşlarken trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
İki ilçenin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun Kayalarbaşı ile Ortasökü mevkilerinde yoğunlaşan sis, güzergahtaki ulaşımı yavaşlattı.
Görüş mesafesini 50 metreye kadar düşüren sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları noktasında uyarıyor.
Kaynak: AA