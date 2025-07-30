Kastamonu'nun Abana İlçesinde Sis Görüntülendi

Kastamonu'nun Abana İlçesinde Sis Görüntülendi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre deniz suyu sıcaklığının düştüğü Kastamonu'nun Abana ilçesinde sis tabakası meydana geldi. Dronla kaydedilen görüntülerde, kıyı kesimi ve ilçe merkezinde görüş mesafesinin düştüğü gözlemlendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, poyraz nedeniyle şehrin kıyı şeridinde deniz suyu sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü.

Deniz suyunun soğuk, hava sıcaklığının 30 derecelerde seyretmesi sonucu deniz üzerinde sis tabakası meydana geldi.

Kıyı kesimini kaplayan, zaman zaman da ilçe merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, kıyı balıkçıları da sisten olumsuz etkilendi.

Oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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